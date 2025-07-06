- Кто будет бороться за чемпионство - "Зенит" после провального года, новый чемпион "Краснодар", "Динамо" с Карпиным, "Спартак"? Уже даже много топ-клубов набирается. Мы ещё ЦСКА с "Локомотивом" не упомянули. Где-то рядышком "Рубин" - финансы позволяют. Четвёртое место для "Динамо", наверное, будет провалом. Для "Локомотива" - тоже. Здесь набирается шесть-семь команд, а призовых мест - всего три. Поэтому как минимум три провала мы увидим (смеётся), - приводит слова Песьякова "Чемпионат".
В сезоне-2024/2025 чемпионом России стал "Краснодар", который завоевал свой первый титул в клубной истории. Чёрно-зелёные прервали чемпионскую серию петербургского "Зенита" - после шести комплектов золотых медалей подряд сине-бело-голубые остались вторыми, отстав от "быков" в итоговой турнирной таблице на одно очко.
Бронзовые медали завоевал московский ЦСКА, места с четвёртого по шестое также заняли столичные клубы - "Спартак", "Динамо" и "Локомотив". Седьмая строчка таблицы РПЛ сезона-2024/2025 осталась за казанским "Рубином".
Песьяков: много топ-клубов в РПЛ набирается. Как минимум три провала увидим
Голкипер "Крыльев Советов" Сергей Песьяков ответил на вопрос об ожиданиях по поводу борьбы за чемпионство в Российской премьер-лиге.
Фото: ФК "Краснодар"