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Товарищеские матчи. Клубы

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1 - 2 1 2
Балтика2 тайм

"Спартак" сыграл вничью с "Крыльями Советов" в товарищеском матче

Московский «Спартак» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в товарищеском матче - 2:2.
Фото: ФК "Спартак"
На 63-й минуте мяч от Умярова залетел в сетку ворот «красно-белых», а через десять минут Вадим Раков удвоил преимущество гостей. На 75-й минуте Игорь Дмитриев сократил отставание, а спустя две минуты Ливай Гарсия сравнял результат.

Игра прошла в Москве на домашнем стадионе «красно-белых» «Лукой Арена».

Напомним, в первом туре РПЛ «Спартак» сыграет с махачкалинским «Динамо» в родных стенах 19-го июля. А «Крылья Советов» встретятся с тольяттинским «Акроном».

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