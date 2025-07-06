На 63-й минуте мяч от Умярова залетел в сетку ворот «красно-белых», а через десять минут Вадим Раков удвоил преимущество гостей. На 75-й минуте Игорь Дмитриев сократил отставание, а спустя две минуты Ливай Гарсия сравнял результат.
Игра прошла в Москве на домашнем стадионе «красно-белых» «Лукой Арена».
Напомним, в первом туре РПЛ «Спартак» сыграет с махачкалинским «Динамо» в родных стенах 19-го июля. А «Крылья Советов» встретятся с тольяттинским «Акроном».
"Спартак" сыграл вничью с "Крыльями Советов" в товарищеском матче
Московский «Спартак» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в товарищеском матче - 2:2.
Фото: ФК "Спартак"