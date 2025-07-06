«Насколько правдивы слухи об интересе «Краснодара»? Это — к агенту. Я ничего не знаю. Спокойно готовлюсь к сезону со «Спартаком». На данный момент оно на 100 процентов связано со «Спартаком». Я здесь. Может ли что-то измениться? У вас есть номер агента», — заявил Хлусевич «СЭ».
Ранее в СМИ сообщалось об интересе к 24-летнему игроку со стороны «Краснодара».
Даниил Хлусевич является игроком «Спартака» с января 2022 года. За это время он принял участие в 99 матчах, где забил 5 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 24-летнего защитника составляет 3,5 миллиона евро.
Хлусевич: на данный момент моё будущее на 100 процентов связано со "Спартаком"
Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич ответил на вопрос о слухах по поводу возможного интереса со стороны «Краснодара».
Фото: ФК "Спартак"