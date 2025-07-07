"Предложение, которое нам пришло, нас не устраивает. После нашего отказа ситуация никак не развивается, клуб больше не контактировал. Поэтому мы рассчитываем на него в сезоне", - цитирует Пивоварова "Матч ТВ".
Ранее сообщалось, что полузащитник московского "Динамо" Хорхе Карраскаль близок к переходу в бразильский "Фламенго" за 12 миллионов евро. Напомним, что колумбиец опоздал на летние сборы бело-голубых.
В сезоне-2024/2025 Хорхе Карраскаль вышел на поле в 35 матчах и отметился 8 забитыми голами и 5 результативными передачами. Рыночная стоимость 27-летнего футболиста, согласно версии редакции Transfermarkt, составляет 7 миллионов евро, контракт колумбийца с бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года.
Гендир "Динамо": предложение по Карраскалю нас не устроило, мы рассчитываем на Хорхе в сезоне
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров высказался о возможном уходе Хорхе Карраскаля.
Фото: ФК "Динамо"