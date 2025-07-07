«Немного беспокоит, что в «Спартаке» на всех ключевых ролях играют легионеры. Они солируют в клубе, от их игры зависит результат. И среди них действительно есть футболисты высокого уровня. Но проблема в том, что это ненадежные товарищи — могут уйти в любой момент. Лучше делать ставку на наших игроков», — заявил Тарханов «РБ Спорт».
Сейчас за красно-белых выступают 12 иностранных игроков. Главный тренер — серб Деян Станкович, его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.
Напомним, в первом туре РПЛ «Спартак» сыграет с махачкалинским «Динамо» в родных стенах 19-го июля.
Ранее сообщалось, что Барко и Угальде могут покинуть «Спартак» в летнее трансферное окно.
Тарханов: беспокоит, что в "Спартаке" на ключевых ролях играют легионеры. Проблема в том, что они ненадежные товарищи
Бывший наставник «Спартака» Александр Тарханов выразил обеспокоенность текущим составом красно-белых накануне нового сезона РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"