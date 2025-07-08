Полузащитник "Сочи" Кравцов: хорошо, что столетие "Зенита" только начинается

"Хотелось бы, чтобы в столетие клуб стал чемпионом, но так сложилось. Чего-то, видимо, не хватило. Хорошо, что столетие только начинается. (Улыбается.)", - приводит слова Кравцова "Чемпионат".
По итогам сезона-2024/2025 петербургский "Зенит" стал серебряным призером чемпионата России, отстав в итоговой турнирной таблице от "Краснодара" на один балл. До этого команда Сергея Семака была бессменным чемпионом на протяжении шести лет кряду. В мае текущего года петербуржцы отпраздновали сто лет со дня основания "Зенита".