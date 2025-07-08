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Полузащитник "Сочи" Кравцов: хорошо, что столетие "Зенита" только начинается

Полузащитник "Сочи" Кирилл Кравцов признался, что хотел бы, чтобы "Зенит" стал чемпионом России по итогам минувшего сезона.
Фото: ФК "Краснодар"
"Хотелось бы, чтобы в столетие клуб стал чемпионом, но так сложилось. Чего-то, видимо, не хватило. Хорошо, что столетие только начинается. (Улыбается.)", - приводит слова Кравцова "Чемпионат".

По итогам сезона-2024/2025 петербургский "Зенит" стал серебряным призером чемпионата России, отстав в итоговой турнирной таблице от "Краснодара" на один балл. До этого команда Сергея Семака была бессменным чемпионом на протяжении шести лет кряду. В мае текущего года петербуржцы отпраздновали сто лет со дня основания "Зенита".

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