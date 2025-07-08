"Вы понимаете связь этого слуха. Там работает Фарке, который хорошо знает Сперцяна. Естественно, это можно связать с тем, что гипотетически какие-то консультации проходили. Но на сегодняшний день официальных предложений от клубов нет, давайте подождем", - цитирует Бузникина "Матч ТВ".
Ранее сообщалось, что полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян интересен английскому "Лидсу" и голландскому "Аяксу", сам футболист заявлял, что хотел бы попробовать свои силы в европейском чемпионате.
В прошлом сезоне Сперцян вышел на поле в 35 встречах и отметился 11 забитыми мячами и 7 результативными передачами. По итогам минувшего сезона футболист сборной Армении был признан лучшим полузащитником РПЛ. Рыночная стоимость Сперцяна оценивается интернет-порталом Transfermarkt в 25 миллионов евро, контракт футболиста с южанами рассчитан до лета 2026 года.
В "Краснодаре" высказались о возможном уходе Эдуарда Сперцяна
Руководитель селекционной службы "Краснодара" Максим Бузникин прокомментировал возможный переход Эдуарда Сперцяна в "Лидс".
Фото: ФК "Краснодар"