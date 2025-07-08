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Конате вернулся в "Ахмат"

Форвард Мохамед Конате вернулся в грозненский «Ахмат».
Фото: ФК "Ахмат"
Об это клуб объявил в своем телеграм-канале.

«Руководство, болельщики, партнеры, персонал сердечно приветствуют Мохамеда. Добро пожаловать домой!», - говорится в сообщении.

27-летний нападающий подписал контракт на три года. В минувшем сезоне Конате играл за «Эр-Рияд» из Саудовской Аравии. Форвард забил четыре гола и отдал две результативные передачи во всех турнирах.

Ранее Конате выступал за «Ахмат» с 2021 по 2024 год.

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