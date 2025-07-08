По информации источника, в Министерстве спорта совместно с Российским футбольным союзом рассматривают вопрос о пересмотре лимита на иностранных игроков в российской Премьер-лиге.
В числе предложений, которые находятся на рассмотрении, - ограничение на количество легионеров в заявке до десяти человек, при этом на поле одновременно могут находиться только пять из них.
Отмечется, что вопрос пока находится в фазе обсуждения и никакие решения приняты не были.
В настоящее время в клубах РПЛ действуют ограничения на количество иностранных игроков в заявке. В частности, в заявке может быть не более 13 легионеров. Кроме того, на поле одновременно могут находиться не более восьми иностранцев.
Источник: "Чемпионат"
Источник: Минспорта и РФС обсуждают ужесточение лимита на легионеров в РПЛ
В РПЛ могут ужесточить лимит на легионеров.
Фото: РПЛ