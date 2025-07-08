"Только что завершилось слушание по делу Квинси Промеса. Срок его предварительного заключения был продлен", - цитирует Зандберген "РИА Новости".
Также сообщается, что суд принял такое решение, учитывая вероятность того, что спортсмен может скрыться в другой стране. Отмечается, что дело отложено на неопределенный срок. Ожидается, что следующее слушание пройдет не ранее 2026 года.
Напомним, в ночь с 20 на 21 июня бывший футболист московского "Спартака" Квинси Промес был доставлен из Объединенных Арабских Эмиратов в Нидерланды, где его взяли под стражу. На родине его признали виновным по двум уголовным делам: о контрабанде наркотиков и нападении на двоюродного брата. В результате он был приговорен к лишению свободы на срок 7,5 лет.
Суд продлил срок заключения Промеса и отложил рассмотрение его дела до 2026 года
Руководитель отдела коммуникаций и информации Апелляционного суда Амстердама Анья Зандберген сообщила о решении продления заключения экс-винера "Спартака" Квинси Промеса.
Фото: ФК "Спартак"