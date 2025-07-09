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Силкин: "Торпедо" не место в РПЛ - из-за них страдает имидж лиги

Бывший тренер "Динамо" Сергей Силкин высказался о ситуации с московским "Торпедо".
Фото: ФК "Динамо"
"Ситуация с "Торпедо" очень неприятная, из-за этого страдает репутация всей РПЛ. Не знаю, как все завершится, но "Торпедо" не место в РПЛ. Зачем в высшей лиге еще один проблемный клуб? Такого быть не должно", - цитирует Силкина "РБ Спорт".

Ранее совладелец клуба Леонид Соболев и бывший директор клуба Валерий Скородумов были заключены под стражу - функционеры подозреваются в противоправном влиянии на результат официального спортивного соревнования. Сообщалось, что функционеры пытались подкупить одного из арбитров Первой Лиги.

Сегодня, 9 июля, стало известно, что арбитр Первой Лиги Богдан Головко задержан сотрудниками полиции - он подозревается во влиянии на результат спортивного соревнования. Сообщается, что судья намерено совершил ошибки в пользу московского "Торпедо" в заключительном туре Первой Лиги с "КАМАЗом".

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