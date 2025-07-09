"Я привык к лиге, чувствовал, что смогу помочь команде. Но, к сожалению, так бывает, что тренер верит в других футболистов больше. И я уважаю решение Деяна. Но это не отменяет того, что для меня переход оказался небольшим разочарованием. Ты готов драться, но у тебя нет возможности это сделать", – приводит слова Абены "Спорт-Экспресс".
Суринамский футболист выступал за "Спартак" с лета 2024 года. Он перешел в московский клуб из венгерского "Ференцвароша", где играл под руководством тренера Деяна Станковича до его назначения в "Спартаке". В прошедшем сезоне он принял участие в семи матчах РПЛ, в которых не отметился результативными действиями. 30 июня стало известно, что 30-летний Абена подписал контракт с турецким "Газиантепом".
Абена – о переходе в "Спартак": небольшое разочарование
Экс-защитник "Спартака" Миенти Абена заявил, что разочарован переходом в московский клуб.
Фото: ФК "Спартак"