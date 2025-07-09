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Адвокат совладельца "Торпедо" Соболева озвучил угрозу функционера распустить команду в случае её снятия с розыгрыша РПЛ

Адвокат совладельца московского "Торпедо" Леонида Соболева Андрей Алёшкин сообщил, что его подопечный якобы планирует распустить команду, если РФС примет решение о её снятии с чемпионата.
Фото: ФК "Торпедо"
- РФС может исключить "Торпедо" из РПЛ по надуманным основаниям. Оснований для задержания арбитра, на наш взгляд, не было. Говорить о предвзятости судьи заранее я бы не стал. Кроме этого, Леонид Давидович в случае решения о том, что "Торпедо" больше не играет в РПЛ, посчитал правильным распустить команду, - передаёт слова Алёшкина ТАСС.

В ночь с 8 на 9 июля по московскому времени в СМИ появилась информация о задержании главного рефери матча 34 тура Первой лиги сезона-2024/2025 "Торпедо" - "КАМАЗ" (1:1), ничья в котором позволила чёрно-белым удержать второе место в турнирной таблице и напрямую выйти в Российскую премьер-лигу. По данным источника, судье грозит до семи лет лишения свободы за неправомерное влияние на исход матча в пользу "Торпедо".

Ранее были арестованы на два месяца по подозрению в попытке подкупа судей ряда матчей Первой лиги один из трёх совладельцев "Торпедо" Леонид Соболев и генеральный директор клуба Валерий Скородумов.

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