"Суд решил взыскать с ПФК "Крылья Советов" в пользу "РТ-Капитал" 923 384 тысячи задолженности, из которой по кредитному договору из них 671 млн — основной долг, 28 млн 298 тысяч — проценты на 28 января 2025 года, 100 млн 649 тысяч — повышенные проценты, начисленные с 10 января 2022 года по 9 января 2025 года. По кредитному договору №2 — 123 млн 435 тысяч. С продолжением начислять проценты по ставке 0,5% годовых", - сообщает корреспондент "Чемпионата".
Сегодня, 10 июля, Арбитражный суд Москвы принял решение взыскать 923 миллиона рублей с самарских "Крыльев Советов" по иску "Ростеха". Ранее в клубе сообщали, что надеются урегулировать данную ситуацию мирным путем.
По итогам сезона-2024/2025 самарский клуб занял десятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 31 балл в 30 встречах. Летом руководство клуба назначило Магомеда Адиева на пост главного тренера команды, Игорь Осинькин покинул команду. В 1 туре чемпионата России сезона-2025/2026 самарцы сыграют на выезде с тольяттинским "Акроном".
В летнее трансферное окно самарцы продали нападающего Ивана Сергеева в московское "Динамо", примерная сумма трансфера составляет 3,5 миллиона евро.
Суд по иску "Ростеха" взыскал 923 миллиона рублей с "Крыльев Советов"
"Крылья Советов" должны отдать "Ростеху" более 900 миллионов рублей.
Фото: ФК "Крылья Советов"