Сегодня, 10 июля, состоялось заседание КДК РФС по итогам которого московское "Торпедо" было исключено из числа участников Российской Премьер-Лиги, также клуб оштрафовали на 5 миллионов рублей.
Ранее совладелец клуба Леонид Соболев и функционер клуба Валерий Скородумов были заключены под стражу - функционеры обвиняются в попытке противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования.
По итогам минувшего сезона "Торпедо" заняло второе место в Первой Лиге и напрямую вышло в РПЛ. Также ранее появилась информация, что "автозаводцы" могли подкупить главного арбитра заключительного тура Первой Лиги - в той встрече команда сыграла вничью с "КАМАЗом".
"Торпедо" исключили из РПЛ
Московское "Торпедо" не сыграет в РПЛ в сезоне-2025/2026.
Фото: ФК "Торпедо"