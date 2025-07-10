По информации источника, спортивный директор "Спартака" Франсис Кахигао вышел на агента футболиста и инициировал общение по поводу возможного перехода. "Спартак" же пока не связывался с "Палмейрасом" по вопросу продажи Лопеса.
В 2025 году Хосе Лопес провел за бразильский "Палмейрас" во всех турнирах 32 матча и записал на свой счет 11 забитых мячей и 4 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего аргентинца в 10 миллионов евро, контракт футболиста с бразильским клубом рассчитан до конца 2027 года.
Ранее сообщалось, что форвард красно-белых Манфред Угальде в летнее трансферное окно может покинуть клуб - по итогам минувшего сезона нападающий стал лучшим бомбардиром РПЛ.
Источник: Metaratings.
Metaratings: "Спартак" вступил в переговоры с игроком "Палмейраса" Лопесом
Нападающий Хосе Лопес может продолжить карьеру в "Спартаке".
Фото: Global Look Press