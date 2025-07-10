Госдума РФ приняла решение отклонить законопроект об отмене паспорта болельщика.
Напомним, летом 2022 года представители Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) представили в Государственную думу законопроект, направленный на отмену обязательной идентификации и проверки подлинности данных зрителей и участников официальных спортивных мероприятий, указанных в распоряжении правительства страны.
25 июня 2022 года правительство РФ приняло закон о Fan ID. К марту 2023 года система работала на всех шестнадцати стадионах РПЛ. В среде активных фанатов закон не был поддержан, что сказалось на посещаемости матчей РПЛ. Fan ID используется для посещения матчей РПЛ и финала Кубка России. По данным РФС на июнь 2025 года, паспорт болельщика получили 2,94 млн россиян.
Источник: "РИА Новости"
В Госдуме отклонили законопроект об отмене паспорта болельщика
Госдума РФ сохранила паспорт болельщика (Fan ID).
Фото: "Чемпионат"