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В Госдуме отклонили законопроект об отмене паспорта болельщика

Госдума РФ сохранила паспорт болельщика (Fan ID).
Фото: "Чемпионат"
Госдума РФ приняла решение отклонить законопроект об отмене паспорта болельщика.

Напомним, летом 2022 года представители Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) представили в Государственную думу законопроект, направленный на отмену обязательной идентификации и проверки подлинности данных зрителей и участников официальных спортивных мероприятий, указанных в распоряжении правительства страны.

25 июня 2022 года правительство РФ приняло закон о Fan ID. К марту 2023 года система работала на всех шестнадцати стадионах РПЛ. В среде активных фанатов закон не был поддержан, что сказалось на посещаемости матчей РПЛ. Fan ID используется для посещения матчей РПЛ и финала Кубка России. По данным РФС на июнь 2025 года, паспорт болельщика получили 2,94 млн россиян.

Источник: "РИА Новости"

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