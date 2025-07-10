По информации журналиста Карпова Валерий Скородумов предоставил следствию список судей, которым, по его словам, передавались взятки с целью повлиять на исход матчей с участием клуба. По его данным, речь идёт уже не о 4 или 9 арбитрах, как сообщалось ранее, а о 12 фигурантах.
Сегодня, 10 июля, КДК РФС принял решение об исключении черно-белых из РПЛ.
Напомним, ранее стало известно о возбуждении дела против Соболева и генерального директора команды Валерия Скородумова по подозрению в попытке дачи взятки судье Максиму Перезве.
При этом 21 июня Мещанский суд Москвы арестовал совладельца клуба Леонида Соболева и генерального директора Валерия Скородумова. По версии следствия, они предлагали судье Максиму Перезве более 1 млн рублей за помощь в победах «Торпедо» — в том числе за назначение пенальти и удаления соперников как минимум в трёх матчах.
В прошедшем сезоне выступавшее в Первой лиге "Торпедо" под руководством главного тренера Олега Кононова набрало 65 очков в 34 матчах и заняло второе место, завоевав прямую путёвку в Российскую премьер-лигу на сезон-2025/2026.
Журналист Карпов: гендир "Торпедо" назвал силовикам 12 судей, получавших взятки
Генеральный директор «Торпедо» Валерий Скородумов предоставил имена судей, получавших взятки.
Фото: ФК "Торпедо"