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Официально: Джимми Марин - игрок "Крыльев Советов"

Полузащитник Джимми Марин стал игроком самарских «Крыльев Советов».
Фото: ФК "Крылья Советов"
Об этом самарцы сообщили в своем телеграм-канале.

«Футболист прошёл медосмотр в Москве, после чего присоединился к команде. После контрольного матча с «Ахматом» Марин прибудет в Самару, где продолжит подготовку к старту сезона», - говорится в посте «Крыльев Советов».

Отмечается, что костариканец подписал с клубом из Самары контракт сроком на три года.

В минувшем сезоне Марин выступал за «Оренбург». В 26 матчах 27-летний полузащитник забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

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