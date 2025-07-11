Об этом самарцы сообщили в своем телеграм-канале.
«Футболист прошёл медосмотр в Москве, после чего присоединился к команде. После контрольного матча с «Ахматом» Марин прибудет в Самару, где продолжит подготовку к старту сезона», - говорится в посте «Крыльев Советов».
Отмечается, что костариканец подписал с клубом из Самары контракт сроком на три года.
В минувшем сезоне Марин выступал за «Оренбург». В 26 матчах 27-летний полузащитник забил пять голов и отдал одну результативную передачу.
Официально: Джимми Марин - игрок "Крыльев Советов"
Полузащитник Джимми Марин стал игроком самарских «Крыльев Советов».
Фото: ФК "Крылья Советов"