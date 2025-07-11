«Что с моим будущем? Всё может быть. Сейчас я игрок «Краснодара» и готовлюсь к новому сезону. Пишут уже три года про интерес, я не обращаю внимание. Что будет, то и будет», - цитирует Сперцяна «Чемпионат».
Ранее СМИ сообщали об интересе к 25-летнему полузащитнику от «Аякса», «Лацио» и других европейских клубов.
Контракт Сперцяна с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25,2 млн евро.
В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 35 матчах за «быков» во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал шесть результативных передач.
Сперцян рассказал о своем будущем
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян ответил на вопрос о своём будущем.
Фото: ФК "Краснодар"