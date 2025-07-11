- Действия РФС порой не поддаются логике. Если, посовещались и приняли решение. А почему, например, не "Урал". И потом, они выгнали сегодня "Торпедо", но решения суда ещё не было. Ни в отношении руководителей клуба, ни в отношении арбитров, ни в отношении клуба как юрлица. На основании чего сняли? На основании того, что кто-то что-то сказал. Решение нужно было принимать на основании вердикта суда.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Заварзин: решение исключать или нет "Торпедо" нужно было принимать только после судебного вердикта
Бывший генеральный директор "Спартака" и "Динамо" Юрий Заварзин поделился с Rusfootball.info мнением о включении "Оренбурга" вместо "Торпедо" в состав участников РПЛ и исключения "чёрно-белых" из состава.
Фото: ФК "Торпедо"