По информации источника, московское "Динамо" озвучило РФС продолжение, согласно которому клуб готов отказаться от призовых в Кубке России взамен на самостоятельную реализацию прав.
В прошлом сезоне московское "Динамо" вылетело из розыгрыша Кубка России, уступив на стадии 1/2 финала нижней сетки "Спартаку" со счетом 1:2. В грядущем сезоне бело-голубые сыграют в одном квартете с "Краснодаром", самарскими "Крыльями Советов" и "Сочи". Напомним, что команды, расположившиеся на первой и второй строчке в группе соответственно, выходят в плей-офф верхней сетки, команда, занявшая третье место, продолжит путь в нижней сетки турнира.
Источник: "СЭ".
"СЭ": "Динамо" готово отказаться от призовых в Кубке России взамен на самостоятельную реализацию прав
Московское "Динамо" может отказаться от призовых в Кубке России.
Фото: ФК "Динамо"