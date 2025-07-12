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"СЭ": "Динамо" готово отказаться от призовых в Кубке России взамен на самостоятельную реализацию прав

Московское "Динамо" может отказаться от призовых в Кубке России.
Фото: ФК "Динамо"
По информации источника, московское "Динамо" озвучило РФС продолжение, согласно которому клуб готов отказаться от призовых в Кубке России взамен на самостоятельную реализацию прав.

В прошлом сезоне московское "Динамо" вылетело из розыгрыша Кубка России, уступив на стадии 1/2 финала нижней сетки "Спартаку" со счетом 1:2. В грядущем сезоне бело-голубые сыграют в одном квартете с "Краснодаром", самарскими "Крыльями Советов" и "Сочи". Напомним, что команды, расположившиеся на первой и второй строчке в группе соответственно, выходят в плей-офф верхней сетки, команда, занявшая третье место, продолжит путь в нижней сетки турнира.

Источник: "СЭ".

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