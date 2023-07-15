Соглашение подписано на три сезона. За "Пари НН" новичок будет выступать под 81-м номером.
Кукушкин является уроженцем Санкт-Петербурга и воспитанником "Зенита". Он поиграл за "Зенит-2", "Звезду" и "Уфу". В составе клуба из Башкирии вратарь в сезоне-2022/2023 провёл 21 матч.
В прошлом сезоне "Пари НН" через стыковые матчи смог сохранить прописку в РПЛ.
"Пари НН" объявил о подписании контракта с вратарём Кукушкиным
Пресс-служба "Пари НН" объявила о переходе в команду голкипера Ивана Кукушкина. 20-летний вратарь подписал контракт в качестве свободного агента.
Фото: Transfermarkt