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"Пари НН" объявил о подписании контракта с вратарём Кукушкиным

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Пресс-служба "Пари НН" объявила о переходе в команду голкипера Ивана Кукушкина. 20-летний вратарь подписал контракт в качестве свободного агента.
Фото: Transfermarkt
Соглашение подписано на три сезона. За "Пари НН" новичок будет выступать под 81-м номером.

Кукушкин является уроженцем Санкт-Петербурга и воспитанником "Зенита". Он поиграл за "Зенит-2", "Звезду" и "Уфу". В составе клуба из Башкирии вратарь в сезоне-2022/2023 провёл 21 матч.

В прошлом сезоне "Пари НН" через стыковые матчи смог сохранить прописку в РПЛ.


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