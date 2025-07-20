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Сперцян прокомментировал слухи о возможном уходе из "Краснодара"

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о слухах про возможный переход в европейский чемпионат в текущее трансферное окно.
Фото: ФК "Краснодар"
- Ранее Мурад Мусаев говорил, что из-за слухов у тебя смазалось начало прошлого сезона, и ты был неспокоен. А сейчас спокоен? Действительно по-другому идёт начало этого сезона?

- Я просто уже не обращаю внимания на слухи. В прошлом году я думал, что будут разговаривать между клубами. Поэтому посмотрим. Я начал сезон с «Краснодаром» и сконцентрирован здесь, - передает слова Сперцяна корреспондент Rusfootball.info.

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