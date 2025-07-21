Барриос: команда готова к сезону. "Зенит" будет совершенствоваться матч за матчем

- Матч с "Ростовом" выдался сложным, но мы победили, и это главное. У всех было желание выиграть. Мы смогли изменить ситуацию во втором тайме. Я доволен победой и теперь буду думать о следующей игре. Чемпионат начался, и можно сказать, что команда готова к сезону. Мы будем совершенствоваться матч за матчем.
Вчера, 20 июля, состоялся матч первого тура Российской Премьер-Лиги, в котором "Зенит" принимал на своем поле "Ростов". Поединок проходил на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге и завершился волевой победой хозяев со счетом 2:1. Сине-бело-голубые уступали до 67-й минуты матча, когда нападающий Матео Кассьерра сравнял счет. Три очка петербуржцам принес вингер Андрей Мостовой, реализовавший пенальти на 79-й минуте игры.
Источник: Metaratings