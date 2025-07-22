«Мы видим абсолютно тактику «Спартака»: рыдать, визжать первые пять туров о том, как их плохо судят, потом пользоваться этим беспределом следующие 20 матчей, и когда уже у всех закипает, к финишу, иметь лояльное судейство.
Это не первый год, у них уже короночка, рыдать по поводу судейства в первых турах. Главное, чтобы просто был повод верещать, а остальное неважно», — заявил Червиченко «Совспорту».
В субботу, 19 июля, столичный «Спартак» у себя дома одержал победу над «Динамо» из Махачкалы со счетом 1:0 в рамках первого тура РПЛ. Единственным мячом в матче отметился Маркиньос.
По ходу матча главный судья Василий Казарцев отменил четыре мяча, которые были забиты красно-белыми. Это были голы полузащитников Кристофера Мартинса и Руслана Литвинова, а также нападающих Маркиньоса и Антона Заболотного. Все они, по мнению бригады арбитров, были забиты с нарушением правил. Также арбитр дважды не назначил пенальти в пользу хозяев поля после спорных эпизодов.
Червиченко: это тактика "Спартака" — рыдать, визжать первые пять туров, как их плохо судят, а потом пользоваться этим
Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал инициативу клуба обратиться в ЭСК с жалобой на работу арбитра Василия Казарцева после матча первого тура РПЛ против махачкалинского «Динамо».
Фото: ФК "Спартак"