«Будет очень интересная игра, в которой фаворитом я вижу «Краснодар». Все-таки они играют на своем поле, в ранге чемпиона, у команды появилась уверенность в своих силах, а это дает очень многое в игре. Несмотря на то, что «Локо» прилично усилился, добавил таких мастеровитых футболистов, как Бакаев и Руденко, плюс Комличенко в атаке, выбор очень хороший, но «Краснодар», повторюсь, мой фаворит.
Не думаю, что счет будет крупным, хотя болельщикам, конечно, только этого и нужно. Но излишняя открытость — это опасно для каждой из команд. Но я все же думаю, что «Краснодар» выиграет с небольшим, может быть, даже минимальным преимуществом», — заявил Кечинов «РБ Спорт».
Встреча между «Краснодаром» и «Локомотивом» состоится 26 июля на стадионе в Краснодаре. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.
В первом туре нового сезона «железнодорожники» обыграли «Сочи» со счетом 3:0. Голы забили Александр Руденко, Дмитрий Воробьев и Зелимхан Бакаев.
«Краснодар» же встречался на выезде с «Пари НН» и добился победы с аналогичным счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Сперцян, Диего Коста, а также защитник нижегородской команды забил автогол.
Кечинов: "Краснодар" выиграет у "Локомотива" с минимальным преимуществом
Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился прогнозом на встречу «Краснодара» и «Локомотива» во 2-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"