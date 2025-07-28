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Колосков: ощущение, что Станкович немного перепутал должности

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о работе наставника московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
- У меня ощущение, что главный тренер "Спартака" Деян Станкович немного перепутал должности, он все еще продолжает думать, что он является великим футболистом, что на самом деле и есть. Но тренер он только начинающий. Все это приводит к тому, что допускаются многочисленные грубости футболистами, где-то очевидные, где-то нет, но они есть.

Напомним, в субботу, 26 июля, московский "Спартак" разгромно уступил на своем поле калининградской "Балтике" в рамках второго тура Российской Премьер-Лиги. Игра на "Лукойл Арене" в Москве завершилась со счетом 0:3. Команда Деяна Станковича завершала встречу вдевятером из-за удалений нападающих Антона Заболотного и Маркиньоса.

После двух стартовых туров красно-белые набрали три очка из шести возможных и располагаются на десятой строчке в турнирной таблице.

Источник: ТАСС

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