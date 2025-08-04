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"Спартак" на это обречен". Непомнящий - о количестве удалений у красно-белых

Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал большое количество красных карточек "Спартака" в этом сезоне.
Фото: РПЛ
"Что касается количества красных карточек у "Спартака", это нервы. "Спартак" на это обречен, футболисты перевозбуждены. Пока игроки с этим не справляются", - цитирует Непомнящего "Чемпионат".

Напомним, в стартовавшем новом сезоне Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" заработал три красные карточки в трех сыгранных турах. В матче 2-го тура против "Балтики" (0:3) удаления заработали нападающие Антон Заболотный и Маркиньос. В игре с "Акроном" (1:1) красную карточку получил защитник Даниил Хлусевич.

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