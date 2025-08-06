- Я против лимита на легионеров, ведь спорт — конкурентная среда. В нынешних условиях, которые временны, я понимаю, что лимит вполне возможен. У нас большое количество легионеров не соответствуют нашим стандартам, - сказал Непомнящий "Чемпионату".
Ранее стало известно, что в ближайшем будущем лимит в РПЛ будет пересмотрен, после чего команды-участницы чемпионата смогут заявлять на матч не более десяти легионеров, пять из которых смогут находиться на поле. Об этом заявил министр спорта России Михаил Дегтярев.
Валерий Непомнящий высказался о возможном изменении лимита на легионеров
Российский тренер Валерий Непомнящий заявил, что он против изменения лимита на легионеров в РПЛ.
Фото: "Чемпионат"