Матчи Скрыть

Игонин высказался о возможной отставке Станковича

Бывший игрок сборной России Алексей Игонин заявил, что "Спартаку" будет не просто найти нового специалиста, в случае отставки Станковича.
Фото: "Чемпионат"
- Если по ходу сезона делать смену тренера – к этому надо быть готовым. Сейчас не так просто найти специалиста. "Спартак" держит это в голове и надеется, что ситуация выправится, - сказал Игонин Metaratings.ru.

Вчера появилась информация, что Станковича могут уволить из "Спартака" до конца месяца. Сербскому тренеру дали пять матчей, чтобы исправить ситуацию. Красно-белым предстоит сыграть с "Локомотивом", "Зенитом", "Рубином", "Сочи" и "Динамо" Москва.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится