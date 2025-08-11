По информации журналиста Карпова главный тренер «Динамо» Валерий Карпин заинтересован в возвращении в РПЛ 29-летнего полузащитника Антона Миранчука, который сейчас выступает за швейцарский «Сьон». Сам футболист готов переехать в Москву и работать под руководством Карпина.
Однако по информации источника, трансфер пока не осуществляется из-за позиции спортивного директора клуба Желько Бувача, который выступает против сделки.
Антон Миранчук присоединился к швейцарскому клубу «Сьон» в сентябре 2024 года на правах свободного агента. В прошедшем сезоне он сыграл 24 матча, в которых забил два гола и отдал три результативных передачи. Его контракт с командой рассчитан до 30 июня 2026 года. По оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 29-летнего полузащитника составляет 2,5 миллиона евро.
Карпин хочет видеть Миранчука в "Динамо", но спортдир против трансфера — источник
29-летний полузащитник швейцарского «Сьона» Антон Миранчук может перейти в московской «Динамо».
Фото: РФС