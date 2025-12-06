Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ростов
14:00
РубинНе начат
Спартак
16:45
ДинамоНе начат
Зенит
19:30
АкронНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
15:30
АрсеналНе начат
Эвертон
18:00
Ноттингем ФорестНе начат
Борнмут
18:00
ЧелсиНе начат
Ньюкасл
18:00
БернлиНе начат
Манчестер Сити
18:00
СандерлендНе начат
Тоттенхэм
18:00
БрентфордНе начат
Лидс
20:30
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вильярреал
16:00
ХетафеНе начат
Алавес
18:15
Реал СосьедадНе начат
Бетис
20:30
БарселонаНе начат
Атлетик
23:00
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сассуоло
17:00
ФиорентинаНе начат
Интер
20:00
КомоНе начат
Верона
22:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
17:30
ФрайбургНе начат
Вольфсбург
17:30
УнионНе начат
Аугсбург
17:30
БайерНе начат
Штутгарт
17:30
БаварияНе начат
Кельн
17:30
Санкт-ПаулиНе начат
РБ Лейпциг
20:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нант
19:00
ЛансНе начат
Тулуза
21:00
СтрасбургНе начат
ПСЖ
23:05
РеннНе начат

В "Акроне" прокомментировали ситуацию с задержкой рейса в Санкт-Петербург

Генеральный директор "Акрона" Константин Клюшев объяснил позднее прибытие команды в Санкт-Петербург на матч с "Зенитом".
Фото: ФК "Акрон"
"Авиакомпания Red Wings, у которой мы заказали услугу, повела себя очень безответственно. Ладно бы нас заранее предупредили, но за 10 минут до вылета, когда багаж уже загружен, нам говорят, что борт отдают под рейс в Тюмень. В итоге перед важной игрой с "Зенитом" был нарушен весь график восстановления. Это безответственно. Мы просто так не оставим этот вопрос", — приводит слова Клюшева "Спорт-Экспресс".

Ранее стало известно, что футболисты "Акрона" не смогли вовремя вылететь в Санкт-Петербург, где пройдет матч 18-го тура чемпионата России с "Зенитом". Сообщалось, что чартер команды был перенаправлен в Тюмень в связи с выполнением другого задержанного рейса. Игроки узнали о логистических трудностях по прибытии в аэропорт.

Матч "Зенита" с "Акроном" состоится в субботу, 6 декабря на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Сине-бело-голубые замыкают тройку лидеров турнирной таблицы чемпионата России, набрав 36 очков за 17 прошедших туров. Тольяттинцы набрали 21 очко и на данный момент идут на девятом месте.

