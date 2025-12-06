В "Акроне" прокомментировали ситуацию с задержкой рейса в Санкт-Петербург

"Авиакомпания Red Wings, у которой мы заказали услугу, повела себя очень безответственно. Ладно бы нас заранее предупредили, но за 10 минут до вылета, когда багаж уже загружен, нам говорят, что борт отдают под рейс в Тюмень. В итоге перед важной игрой с "Зенитом" был нарушен весь график восстановления. Это безответственно. Мы просто так не оставим этот вопрос", — приводит слова Клюшева "Спорт-Экспресс".
Ранее стало известно, что футболисты "Акрона" не смогли вовремя вылететь в Санкт-Петербург, где пройдет матч 18-го тура чемпионата России с "Зенитом". Сообщалось, что чартер команды был перенаправлен в Тюмень в связи с выполнением другого задержанного рейса. Игроки узнали о логистических трудностях по прибытии в аэропорт.
Матч "Зенита" с "Акроном" состоится в субботу, 6 декабря на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Сине-бело-голубые замыкают тройку лидеров турнирной таблицы чемпионата России, набрав 36 очков за 17 прошедших туров. Тольяттинцы набрали 21 очко и на данный момент идут на девятом месте.