Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Оренбург
16:15
АхматНе начат
Сочи
18:30
Крылья СоветовНе начат
Локомотив
18:30
БалтикаНе начат
Динамо
20:45
КраснодарНе начат

Суперкубок УЕФА

Новости
ПСЖ
22:00
ТоттенхэмНе начат

Форвард махачкалинского "Динамо" оценил новичка "Спартака"

Нападающий махачкалинского "Динамо" Сердер Сердеров поделился мнением о новичке "Спартака" Жедсоне Фернандеше.
Фото: "Чемпионат"
- Раз он играл в хороших командах и приехал в наш чемпионат, наверное, это усиление для РПЛ. Всегда хорошо, когда сильные игроки приезжают к нам, - сказал Сердеров "Чемпионату".

Напомним, 31 июля Жедсон Фернандеш перешел в московский "Спартак" из турецкого Бешикташа. Сумма трансфера составила рекордные для красно-белых 20,7 миллионов евро + бонусы.

Вчера, 12 августа, московский "Спартак" уступил в серии пенальти махачкалинскому "Динамо" в матче второго тура группового этапа Кубка России (1:1, 3:4 пен).

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится