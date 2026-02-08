Игрок "Спартака": удачный исход сезона - первое место

"Какой будет удачный исход сезона? Первое место.Меня не поймут, если скажу иначе. Будем делать максимум. Сами допустили такую ситуацию, за это стыдно. Но это футбол", - передает слова Литвинова "Матч ТВ".
На данный момент московский "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков в 18-ти матчах. Красно-белые одержали 8 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений в лиге.
Следующий матч "Спартака" в РПЛ состоится 1 марта против "Сочи" на стадионе "Фишт".