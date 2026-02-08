Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
3 - 2 3 2
УрартуЗавершен
Локомотив
2 - 0 2 0
ЕлимайЗавершен
Рубин
2 - 0 2 0
НавбахорЗавершен

Игрок "Спартака": удачный исход сезона - первое место

Футболист "Спартака" Руслан Литвинов высказался о выступлении команды в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
Игрок заявил, что команда будет делать максимум для достижения результата.

"Какой будет удачный исход сезона? Первое место.
Меня не поймут, если скажу иначе. Будем делать максимум. Сами допустили такую ситуацию, за это стыдно. Но это футбол", - передает слова Литвинова "Матч ТВ".

На данный момент московский "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков в 18-ти матчах. Красно-белые одержали 8 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений в лиге.

Следующий матч "Спартака" в РПЛ состоится 1 марта против "Сочи" на стадионе "Фишт".

