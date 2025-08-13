Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Оренбург
2 - 1 2 1
АхматЗавершен
Сочи
18:30
Крылья СоветовНе начат
Локомотив
18:30
БалтикаНе начат
Динамо
20:45
КраснодарНе начат

Суперкубок УЕФА

Новости
ПСЖ
22:00
ТоттенхэмНе начат

"Родина" договорилась об аренде голкипера "Акрона" - источник

Сергей Волков проведет сезон в аренде.
Фото: ФК "Акрон"
По информации источника, "Родина" достигла договоренности об аренде вратаря "Акрона" Сергея Волкова. Сообщается, что игрок присоединится к московской команде в ближайшее время. Отмечается, что соглашение будет включать опцию выкупа.

Волков играет за "Акрон" с 2018 года. Действующий контракт футболиста с клубом истекает летом 2026 года. В прошлом сезоне голкипер провел за тольяттинцев 22 матча, в которых пропустил 46 мячей и 5 раз отстоял на ноль. Transfermarkt оценивает 30-летнего игрока в 1 миллион евро.

Источник: "Чемпионат"

