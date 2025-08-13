"Родина" договорилась об аренде голкипера "Акрона" - источник

По информации источника, "Родина" достигла договоренности об аренде вратаря "Акрона" Сергея Волкова. Сообщается, что игрок присоединится к московской команде в ближайшее время. Отмечается, что соглашение будет включать опцию выкупа.
Волков играет за "Акрон" с 2018 года. Действующий контракт футболиста с клубом истекает летом 2026 года. В прошлом сезоне голкипер провел за тольяттинцев 22 матча, в которых пропустил 46 мячей и 5 раз отстоял на ноль. Transfermarkt оценивает 30-летнего игрока в 1 миллион евро.
Источник: "Чемпионат"
Сергей Волков проведет сезон в аренде.
Фото: ФК "Акрон"