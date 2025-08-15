Матчи Скрыть

Константин Лепехин оценил игру новичка "Зенита"

Российский экс-футболист Константин Лепёхин оценил игру новичка санкт-петербургского "Зенита" Жерсона.
Фото: "Чемпионат"
- Видел игру Жерсона — ни то ни сё. Критиковать нельзя, однако и хвалить не за что. Сами результаты "Зенита" говорят, что чего-то не хватает. Как суперзвезда он не выглядит, - сказал Лепехин "Чемпионату".

Напомним, Жерсон перешел в санкт-петербургский "Зенит" из "Фламенго" летом 2025 года. Сумма трансфера составила 25 миллионов евро. В текущем сезоне Жерсон принял участие в четырех играх РПЛ, не отметившись результативными действиями.

