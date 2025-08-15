"Локомотив" интересуется защитником "Пари НН" - Sport24

По данным источника, московский "Локомотив" интересуется крайним защитником "Пари НН" Максимом Шнапцевым. Сообщается, что 21-летний футболист рассматривается на замену Ильи Самошникова.
Шнапцев - воспитанник Академии "железнодорожников". За клуб из Нижнего Новгорода он играет с лета 2023 года. Контракт игрока рассчитан до конца июня 2027 года.
В активе Шнапцева 35 матчей за "Пари НН", в которых он отметился тремя результативными передачами. Transfermarkt оценивает текущую стоимость россиянина в 300 тысяч евро.
Источник: Sport24
Фото: ФК "Пари НН"