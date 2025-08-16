- Мы ожидаем очень тяжёлой игры с точки зрения энергозатратности, большого количества единоборств, плотности и накала. Нам важно вклиниться в этот футбол, - сказал Галактионов в эфире "Матч ТВ".
Матч пятого тура РПЛ между "Балтикой" и "Локомотивом" начался в 15:00 по московскому времени на стадионе "Ростех Арена". Встречу обслуживает судейская бригада Ивана Абросимова. К 13-й минуте калининградцы ведут в счете благодаря голу Брайана Хиля.
Галактионов - о матче с "Балтикой": нам важно вклиниться в этот футбол
Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов поделился ожиданиями от матча 5 тура РПЛ с "Балтикой".
Фото: "Чемпионат"