Нападающий ЦСКА Шуманский рассказал, когда вернется в общую группу

Нападающий ЦСКА Артем Шуманский рассказал о своем восстановлении после травмы.
Фото: ПФК ЦСКА
- Восстановление проходит отлично, я думаю, что вторник-среда примерные сроки. На самом деле быстро восстановился, в понедельник будет последняя тренировка вне команды, затем тесты, посмотрим, как поведет себя нога — задняя поверхность бедра. От тестов зависит все. Ориентируюсь, что на этой неделе буду заниматься в общей группе 100 процентов, плюс-минус день.

20-летний Артем Шуманский, играющий на позиции центрального нападающего, перебрался в стан ЦСКА прошлым летом. Действующее трудовое соглашение футболиста с московским клубом рассчитано до конца июня 2029 года. Всего за "армейцев" форвард провел 12 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом, сыграв суммарно 337 минут.

Напомним, белорусский игрок получил мышечное повреждение во встрече 2-го тура РПЛ против грозненского "Ахмата" (2:1) и был заменен на 49-й минуте.

Источник: ТАСС

