Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
Отменён
НавбахорОтменён
Сочи
0 - 3 0 3
Динамо МхЗавершен
Балтика
2 - 0 2 0
ЖенисЗавершен
Балтика
1 - 0 1 0
ФакелЗавершен

Полузащитник "Спартака" может перейти в "КАМАЗ"

"КАМАЗ" может арендовать полузащитника "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, стороны находятся на стадии активных переговоров по поводу аренды Максима Лайкина.

Российский футболист является воспитанником московского "Спартака". Всего за основной состав клуба опорный полузащитник провел 3 матча, голевыми действиями не отличился. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 250 тысяч евро. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2026 года.

Источник: Metaratings

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится