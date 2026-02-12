Матчи Скрыть

"Динамо" Мх разгромило "Сочи" в товарищеском матче

Матч "Сочи" и "Динамо" завершился победой махачкалинского клуба со счетом 3:0.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
Голами в матче отличились атакующий полузащитник Ражаб Магомедов, правый защитник Мохамед Аззи и защитник Идар Шумахов.

Товарищеские матчи

Формат матча - 2 тайма по 40 минут и 1 тайм 30 минут

Голы: Р. Магомедов, 40, М. Аззи, 49, Шумахов, 73.

"Сочи": Дегтев, Макарчук, Марсело, Стоич, Волков, Сааведра, Васильев, Камано, Зиньковский, Игнатов, Фёдоров.

С 62-й минуты состав полностью поменялся.

"Динамо" Махачкала: Карабашев (Волк, 64), Шумахов, Аларкон, Джапо, М. Аззи, Мубарик, Глушков, Сундуков, Р. Магомедов, Мрезиг, Агаларов.

С 81-й минуты: Волк, Табидзе, Алибеков, Ахмедов, Шихалиев, Воронин, Зинович, Мешид, Ашуров, Мастури, Миро.

