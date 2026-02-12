Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
Отменён
НавбахорОтменён
Сочи
0 - 3 0 3
Динамо МхЗавершен
Балтика
2 - 0 2 0
ЖенисЗавершен
Балтика
1 - 0 1 0
ФакелЗавершен

Радимов назвал "катастрофический минус" Соболева

Бывший игрок "Зенита" Владислав Радимов высказался о нападающем сине-бело-голубых Александре Соболеве.
Фото: ФК "Зенит"
Российский специалист заявил, что у форварда проблемы с реализацией ударов.

"Соболев на самом деле проводит очень неплохие матчи, и в моем понимании он прибавил.

Но он не забивает - и это катастрофический минус, с двух метров не докатиться до ворот...
При этом проделывает большой объем работы и в обойме будет точно. Но нападающему нужны голы", - сказал Радимов "РБ Спорту".

Александр Соболев выступает в составе петербургского "Зенита" с конца августа 2024 года. В текущем сезоне за сине-бело-голубых нападающий провел 23 матча, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Соглашение с российским футболистом рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость 28-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 5 миллионов евро.

