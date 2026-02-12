Матчи Скрыть

Козлов высказался о переходе в ЦСКА

Данила Козлов высказался о переходе в московский ЦСКА.
Фото: ФК "Краснодар"
Игрок заявил, что ему импонирует стиль игры ЦСКА.

"Впервые узнал о таком варианте пару недель назад, и, конечно, реакция была положительной – хотел, чтобы все получилось!

Решение принял сразу, а советовался с родными и близкими.
Мне нравится стиль, комбинационная игра ЦСКА. Также рад, что в команде есть костяк, собранный из топовых российских футболистов. Уверен, они помогут мне в адаптации.", - передает слова Козлова пресс-служба ЦСКА.

Сегодня, 12 февраля, Данила Козлов официально перешел из "Краснодара" в московский клуб. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2029 года. Он будет выступать под номером 18.

В текущем сезоне за "Краснодар" российский футболист провел 19 матчей, забил 5 голов и отдал 4 голевые передачи. Трансферная стоимость 21-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 3,5 миллиона евро.

