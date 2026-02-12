Козлов высказался о переходе в ЦСКА

"Впервые узнал о таком варианте пару недель назад, и, конечно, реакция была положительной – хотел, чтобы все получилось!
Решение принял сразу, а советовался с родными и близкими.Мне нравится стиль, комбинационная игра ЦСКА. Также рад, что в команде есть костяк, собранный из топовых российских футболистов. Уверен, они помогут мне в адаптации.", - передает слова Козлова пресс-служба ЦСКА.
Сегодня, 12 февраля, Данила Козлов официально перешел из "Краснодара" в московский клуб. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2029 года. Он будет выступать под номером 18.
В текущем сезоне за "Краснодар" российский футболист провел 19 матчей, забил 5 голов и отдал 4 голевые передачи. Трансферная стоимость 21-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 3,5 миллиона евро.