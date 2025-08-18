Мостовой считает, что "Динамо” могло пропустить шесть мячей от ЦСКА

"У команды была такая слабая игра в обороне, что ЦСКА мог забить шесть мячей — было много эпизодов, когда футболисты выбегали два в одного или трое в одного. Нужно задавать вопросы Карпину и его тренерскому штабу. Хотя можно задать вопросы и футболистам: почему вы так играете? ЦСКА просто разорвал "Динамо" — динамовцам ещё повезло, что не случился сильный разгром", - сказал Мостовой в интервью "Чемпионату".
В воскресенье, 17 августа московское "Динамо" на своём поле уступило ЦСКА (1:3). Счёт в матче открыл на 13-й минуте хавбек "армейцев" Матеус Алвес. Удвоил преимущество защитник Милан Гайич. Разгромным счёт сделал Матвей Кисляк на 42-й минуте. Во втором тайме бело-голубые ответили лишь одним голом Дениса Макарова.
На данный момент команда Валерия Карпина занимает 12 место в чемпионате России, набрав пять очков. Этим летом российский специалист подписал контракт с бело-голубыми на три года. Также он продолжает работу в сборной России.
В Кубке России динамовцы одержали одну победу и один раз проиграли по итогам двух туров группового этапа Пути РПЛ.
Следующий матч “Динамо” проведёт дома против "Пари НН". Игра пройдёт в субботу, 23 августа.