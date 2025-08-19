Черданцев: у Глушенкова есть большие проблемы с пониманием, куда он попал

"Он сейчас сел в запас и, насколько я знаю, у Максима есть большие проблемы с пониманием, куда он попал и как нужно выстраивать коммуникацию с партнерами и тренерским штабом. Не удивлюсь, если в обозримом будущем он будет продолжать оставаться в запасе", — приводит слова Черданцева "Матч ТВ".
В текущем сезоне Глушенков принял участие в пяти матчах за "Зенит", в которых не отметился результативными действиями. Последние два матча РПЛ сине-бело-голубых с "Ахматом" и "Спартаком" полузащитник провел в запасе. По итогам пяти туров РПЛ петербургская команда набрала 6 очков и на данный момент располагается на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России.
Спортивный комментатор Георгий Черданцев высказался о проблемах, с которыми сталкивается полузащитник Максим Глушенков в "Зените".
