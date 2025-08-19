Пименов: в руководстве "Зенита" уже задаются вопросами, при всём уважении к Семаку

«Стоит ли «Зениту» думать об увольнении Семака? После шести чемпионств и второго места — не знаю. В «Зените» принято не выносить сор из избы, потому и нет особых слухов про увольнения. Но, я думаю, в руководстве клуба уже задаются вопросами, при всём уважении к Семаку. Уверен, там не такой старт сезона ожидали увидеть после приобретения столь мощных игроков. Возможно, есть давление на тренера, и тренеру это мешает.
«Зенит» очень медленно переходит из обороны в атаку, и это сейчас их главный минус. Катают мяч поперёк поля и пытаются до верного донести мяч до ворот. Это, наверное, не их уровень. Игроки в «Зените» собраны качественные, они могли бы играть намного острее. Но это уже вопрос к игрокам, а не к Семаку», — цитирует Пименова «Комсомольская правда».
В 5-м туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" на выезде сыграл вничью с московским "Спартаком" (2:2). После 5 сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на 9 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 6 набранными очками. Лидирует в таблице московский "Локомотив", набравший 13 баллов в 5 встречах.
Следующий матч «Зенит» проведет на домашнем стадионе «Газпром Арена» 23 августа в рамках 6-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо».
Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов высказал мнение о положении Сергея Семака в «Зените».
Фото: ФК "Зенит"