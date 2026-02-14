Новости
Месси может пропустить ЧМ-2026
Сегодня, 12:26
Игрок сборной Аргентины Лионель Месси может пропустить чемпионат мира 2026 года.
Фото: Getty Images
По информации источника, аргентинский футболист откажется от участия на ЧМ-2026, если почувствует, что его физическая форма не будет идеальной. Лионель Месси считает, что МЛС обладает недостаточно высоким уровнем.
38-летний игрок выступает в составе "Интер Майами" с июля 2023 года. Всего за клуб нападающий провел 88 матчей, забил 77 голов и отдал 44 голевые передачи.
Чемпионат мира 2026 года начнется в июне. Турнир пройдет в трех странах: США, Мексике и Канаде.
Источник: The Touchline
Лионель Месси
Сборная Аргентины
Интер Майами
Опубликовал:
Данил Пелих
