Месси может пропустить ЧМ-2026

Игрок сборной Аргентины Лионель Месси может пропустить чемпионат мира 2026 года.

Фото: Getty Images

По информации источника, аргентинский футболист откажется от участия на ЧМ-2026, если почувствует, что его физическая форма не будет идеальной. Лионель Месси считает, что МЛС обладает недостаточно высоким уровнем.



38-летний игрок выступает в составе "Интер Майами" с июля 2023 года. Всего за клуб нападающий провел 88 матчей, забил 77 голов и отдал 44 голевые передачи.



Чемпионат мира 2026 года начнется в июне. Турнир пройдет в трех странах: США, Мексике и Канаде.



Источник: The Touchline