Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
4 - 0 4 0
Динамо СамаркандЗавершен
Локомотив
17:00
ПюникНе начат
Ахмат
17:00
АГМКНе начат

Месси может пропустить ЧМ-2026

Игрок сборной Аргентины Лионель Месси может пропустить чемпионат мира 2026 года.
Фото: Getty Images
По информации источника, аргентинский футболист откажется от участия на ЧМ-2026, если почувствует, что его физическая форма не будет идеальной. Лионель Месси считает, что МЛС обладает недостаточно высоким уровнем.

38-летний игрок выступает в составе "Интер Майами" с июля 2023 года. Всего за клуб нападающий провел 88 матчей, забил 77 голов и отдал 44 голевые передачи.

Чемпионат мира 2026 года начнется в июне. Турнир пройдет в трех странах: США, Мексике и Канаде.

Источник: The Touchline

