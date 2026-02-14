Матчи Скрыть

Головин прокомментировал свое удаление в матче с "Нантом"

Футболист "Монако" Александр Головин высказался об эпизоде с получением красной карточки в матче против "Нанта".
Фото: Getty Images
Российский футболист отметил, что главный арбитр мог не давать вторую желтую карточку.

"Наверное, где-то меня захлестнули эмоции, но, по-моему, рефери вполне мог ограничиться желтой карточкой.
Благодарен партнерам, которые при хорошей поддержке болельщиков довели матч до победы", - передает слова Головина "Матч ТВ".

Вчера, 13 февраля, состоялся матч 22-го тура чемпионата Франции между "Монако" и "Нантом". Команда Александра Головина одержала победу со счетом 3:1. Российский игрок отметился 2 результативными передачами в игре, а на 65-й минуте встречи заработал удаление.

На данный момент "Монако" занимает седьмое место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 31 очко в 22-х матчах.

