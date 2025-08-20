Генич раскритиковал игру "Акрона" с "Оренбургом"

Российский комментатор Константин Генич высказался о поражении "Акрона" в матче 5-го тура РПЛ с "Оренбургом".

Напомним, команда Заурбека Тедеева уступила "Оренбургу" в домашнем матче пятого тура РПЛ со счетом 1:2.



- Это была одна из худших игр, мне кажется, "Акрона" при Тедееве. Вот что я видел с момента их выхода в РПЛ. Потому что так много "Акрон" вообще редко кому позволяет создать, - сказал Генич в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу.

